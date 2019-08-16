"Альфа-Банк" тестирует уникальный сервис для корпоративных клиентов – поиск проверенных контрагентов для бизнеса. Клиент может в личном кабинете интернет-банка задать параметры поиска контрагентов (по отрасли, региону, ключевым словам – тегам) и, получив выборку, мгновенно проверить деловую репутацию компании на основании рекомендации банка.

В базу компаний, доступных для поиска, включаются клиенты, изъявившие желание разместить справочную информацию о своем бизнесе, для того чтобы найти партнеров и расширить деловые отношения с другими клиентами банка. Такие компании и индивидуальные предприниматели регистрируются в сервисе. Для получения рекомендации банка клиент заполняет анкету с кратким описанием бизнеса и контактами, после чего банк, проведя проверку, добавляет его в список рекомендованных надежных контрагентов.

"Альфа-Банк" дает рекомендацию зарегистрированному пользователю сервиса исходя из профиля его бизнеса, анализа транзакционной активности, а также на основе полученной из официальных источников информации об арбитражных делах, задолженности и проч.

В настоящее время сервис "Поиск контрагентов" действует в пилотном режиме и доступен примерно 100 тысячам компаний и индивидуальных предпринимателей. За три месяца с запуска "пилота" половина зарегистрированных в сервисе пользователей начали деловые отношения. Наиболее востребован поиск контрагентов у представителей малого бизнеса (70% пользователей).

"Идея предложить такой сервис родилась из общения с клиентами, которые признают, что одна из серьезных проблем, в особенности у малых предприятий, – это поиск надежных, понятных контрагентов для бизнеса. Доверие к партнеру – ключевой вопрос в любом бизнесе, от которого зависит и скорость сделок, и размер сопутствующих издержек. Еще одно наблюдение: наши клиенты рассказывают, что наличие у предприятия реквизитов "Альфа-Банка" повышает его реноме в глазах контрагентов: это как знак чистой, надежной компании. Наша клиентская база – более 400 тысяч компаний и предпринимателей, работающих во всех регионах страны, во всех сферах экономики. При такой базе логично, что многие наши клиенты могут наладить взаимовыгодные, эффективные деловые отношения. Задача банка – помочь им найти друг друга и гарантировать чистоту и добросовестность партнеров. Для клиентов это и надежно, и выгодно: работая через "Альфа-Банк", оба контрагента проводят расчеты моментально и без комиссий. С учетом того, как успешно стартовал пилотный проект, мы уверены в его востребованности", – рассказывает руководитель блока "Малый бизнес" "Альфа-Банка" Денис Осин.

АО "Альфа-Банк"