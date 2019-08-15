Новосибирский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о доплатах к пенсии по утере кормильца матери погибшего в Сирии капитана Евгения Константинова, сообщает "Коммерсантъ".

Женщина настаивала, так как ее сын был участником боевых действий, она должна получать надбавку 32%. Ее требования поддержала гарнизонная прокуратура.

Военкомат Новосибирской области придерживался иной оценки. Согласно его позиции, доплата за участие в боевых действиях положена военнослужащему, но никак не его родственникам.

"Истец не имеет права на повышение пенсии, так как наличие или отсутствие статуса ветерана боевых действий у погибшего сына Константиновой не имеет юридического значения, этот статус не передается по наследству", – заявил представитель ответчика.

Судья счел такую позицию несостоятельной, подтвердив право сибирячки на получение выплат с учетом надбавки 32%.

Евгений Константинов погиб 3 мая 2017 года, защищая своего командира в столкновении с террористами. Он получил шесть пулевых ранений. Награжден орденом Мужества посмертно. Его похоронили с воинскими почестями в Новосибирске.