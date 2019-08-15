Названа причина аварийной посадки самолета А321 на рейсе Жуковский – Симферополь, который почти сразу после взлета начал терять высоту и приземлился на кукурузное поле. В самолете находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Как сообщает Росавиация, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Несколько птиц попало в двигатели, что привело к перебоям в их работе.

Экипаж воздушного судна принял решение производить экстренную посадку. Это было сделано на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы.

Перед приземлением пилоты убрали шасси и выключили двигатели. После посадки пассажиров оперативно эвакуировали по аварийным надувным трапам.

Нескольким людям потребовалась медицинская помощь. Их доставили в городскую больницу Жуковского. Остальных пассажиров на автобусе отвезли в аэропорт.

Расследованием инцидента занялась спецкомиссия, в которую вошли представители Росавиации. Ее руководитель уже выехал в аэропорт Жуковский.