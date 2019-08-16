На первом этапе по заказу "Ростелекома" Дмитрий Пучков, известный по псевдониму Гоблин, сделает и запишет переводы 11 фильмов, которые будут доступны только на площадках компании – в сервисе Wink и видеотеке "Интерактивного ТВ". Такой формат совместной работы Гоблина и оператора услуг цифрового телевидения или ОТТ-сервисов появился впервые на российском рынке.

Абоненты видеосервисов "Ростелекома" уже могут посмотреть картину "Зеленая книга" с правильным переводом Гоблина. В дальнейшем возможно размещение в специальном именном разделе Гоблина его видеообзоров кино и исторических программ.

"Мы рады началу сотрудничества с человеком, чей голос и стиль перевода известны и любимы миллионами кинозрителей в России. Обладая яркой индивидуальностью, Гоблин всегда очень бережно относится к оригиналу, к настоящему языку и стилю авторов кино, что позволяет максимально точно раскрыть дух и малейшие детали картины для русскоязычного зрителя. Это всегда честный перевод – он никогда не сглаживает углы, точно передавая смысл того, что сказано. Приглашаем всех поклонников творчества Гоблина смотреть кино в высоком качестве и в правильном переводе в сервисе Wink", – сказал директор по контентной политике компании "Ростелеком" Александр Косарим.

"Наше сотрудничество не случайно началось с "Зеленой книги" – это редкий фильм, в отношении которого сошлись во мнениях и рядовые зрители, и высоколобые критики, две премии "Оскар" тому подтверждение. Смотрите хорошее кино только в правильном переводе на ресурсах компании "Ростелеком", – прокомментировал Дмитрий Пучков.