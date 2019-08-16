Японские ученые рассказали, какой продукт предотвращает старческое слабоумие

Регулярное употребление пряности куркумы помогает сохранить здоровье мозга и избежать старческого слабоумия. Такое заявление сделал ученый Хидетоши Эндо, представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии. Он приехал в Москву для участия во Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии, сообщает "Российская газета".

По словам эксперта, его коллеги обратили внимание, что деменция встречается среди долгожителей Индии реже, чем у их ровесников в других странах. Зато в Японии, которая лидирует в мировом рейтинге продолжительности жизни населения, слабоумие – распространенная болезнь.

Японские и американские ученые проанализировали рацион индийцев, и оказалось, что они практически каждый день употребляли в пищу куркуму. Лабораторные исследования показали, что куркумин – основной элемент пряности – обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и положительно влияет на сосуды головного мозга.

Проведенный эксперимент доказал пользу куркумы. Добровольцы от 50 до 90 лет – некоторые с признаками начинающейся болезни Альцгеймера – два раза в неделю на протяжении полутора лет употребляли пряность. Испытуемые отметили улучшение памяти, внимания, настроения. Более того, МРТ показало: состояние участников эксперимента, которым грозила болезнь Альцгеймера, улучшилось.