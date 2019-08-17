Алтайские фермеры получат 500 млн господдержки в ближайшие пять лет

Алтайский край получит 500 млн рублей до 2024 года по федеральному проекту на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Об этом журналистам сообщил губернатор Виктор Томенко на открытии фестиваля фермерской еды "Свое" в субботу, 17 августа.

"Есть несколько проектов на развития сельского хозяйства. По одному из них ("Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" — прим.ред.) по предварительным данным, еще 500 млн рублей до 2024 года будет выделено", — сказал Томенко.

Губернатор напомнил, что в России стоит задача почти в 2,5 раза увеличить объемы экспортируемой агропродукции. И немалый вклад будет именно от фермеров.

Сегодня в регионе фермеры производят более трети сельхозпродукции. Они включены во все действующие механизмы государственной поддержки. Так, за последние восемь лет более 300 фермерских хозяйств края получили поддержку на общую сумму около одного миллиарда рублей, подчеркнул Томенко.

Власти будут развивать меры поддержки, в том числе и на краевом уровне.