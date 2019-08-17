Расшифровка переговоров пилотов севшего в поле А321 появилась в СМИ

В СМИ появилась расшифровка переговоров пилотов Аirbus 321 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле из-за попадание птиц в двигатели, авиадиспетчерами. Этот материал имеет в распоряжении интернет-издании Baza.

Начинается расшифровка со стандартных сообщений о запуске, буксировке и рулении. Во время взлета диспетчер несколько раз информирует экипаж об "отдельных перелетах птиц".

В 6.12 по местному времени самолет получает разрешение на взлет и взлетает. В 6.14 передает сигнал аварийной ситуации. Пилоты запросили обратный разворот и получили разрешение. Как позже сообщил командир экипажа Дамир Юсупов запрос был при отказе одного двигателя, но позже они поняли, что второй тоже стал терять мощность. Скорость упала и сажать самолет пришлось раньше — на кукурузном поле. В 06:15 поступил запрос на скорую помощь и службу спасения.

Вот фрагмент:

Пилот: Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.

Диспетчер: Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?

Пилот: Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.

Напомним, утром в четверг, 15 августа, совершил вынужденную посадку самолет "Уральских авиалиний" Airbus 321. Он вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь. ЧП произошло из-за попадания птиц в оба двигателя. Лайнер сел в кукурузном поле на брюхо. Все пассажиры и члены экипажа живы.

Владимир Путин сообщил о решении присвоить командиру воздушного судна и второму пилоту звание Героя России, остальные члены экипажа, которые руководили эвакуацией пассажиров, наградить орденами Мужества.