Первый скоростной автобан открыли в Сибири

Власти Кузбасса тожественно открыли автобан между Кемерово и Ленинском-Кузнецким, сообщает правительство Кемеровской области.

Трасса протяженностью 17,56 км стала самой скоростной в Сибирском федеральном округе. На ней можно разгоняться до 130 км/ч.

Строительство автобана стоимостью почти 21,45 млрд рублей началось в 2005 году. Автомобильная трасса проложена в обход мелких населенных пунктов и соединена с четырехполосным участком дороги до Новокузнецка.

Кузбасский автобан связал прямым скоростным путем северные и южные территории области и стал первой высокоскоростной автомагистралью за Уралом.

Честь проехаться по новой трассе выпала членам байк-клуба "Ночные волки" под руководством его основателя и лидера, президента Российской байкерской ассоциации Александра Залдастанова, известного как Хирург. К мотопробегу присоединился и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Впечатляет уровень подготовки дороги – прекрасное покрытие, – поделился впечатлениями Залдастанов. – Ехал и любовался русскими пейзажами, это настоящая дорога к русской мечте! Для меня сегодняшнее событие второе по значимости после открытия Крымского моста".