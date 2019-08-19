Отдыху – быть. Пятидневку сохранят в большинстве алтайских школ

Шестидневная рабочая неделя не грозит большинству алтайских школ. Образовательные учреждения могут самостоятельно устанавливать режим работы. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко на пресс-конференции, посвященной подготовке школ к новому учебному году.

По его словам, 57% школ региона работают по пятидневной системе. В новом учебном году эта цифра останется прежней, несмотря на введение новых предметов. Речь идет о втором иностранном языке, "Родном языке" и "Родной литературе".

"Есть требования федерального государственного образовательного стандарта. Эти предметы должны появиться в аттестатах государственного образца. Второй иностранный язык появится в пятых, седьмых, восьмых, девятых классах, а также шестых классах в 133 школах, которые в прошлом году ввели язык в пятых классах в рамках пилотного проекта", – отметил министр.

По его словам, переход на шестидневную рабочую неделю диктуют санитарно-эпидемиологические нормы. Если в неделю количество учебных часов у класса превышает 34, то часть нагрузки переносят на субботу.

"Поэтому иногда получается, что одни классы в одной параллели и одной школе учатся по пятидневке, другие – по шестидневке. Педагогический коллектив школы должен обсуждать этот вопрос с родителями. Чтобы не учиться в субботу, некоторые школы, например, предмет "Родной язык" вводят один раз в две недели. Другие проходят программу в первом полугодии", – отметил Максим Костенко.

Кстати, вопрос о введении второго иностранного языка как обязательного предмета все еще остается открытым. По словам Костенко, в декабре 2019 года в Министерстве просвещения будет утверждена новая редакция федерального образовательного стандарта, и нем второй иностранный язык по-прежнему не является обязательным.