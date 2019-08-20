Иномарка перевернулась в вырытую коммунальщиками яму в Барнауле

В Барнауле автомобиль Ford Focus упал в яму, вырытую коммунальщиками для ремонта 30 метров коллектора, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте". ДТП случилось поздним вечером 19 августа.

Территория огорожена блоками и сигнальной гирляндой, однако горе-автолюбитель как-то сумел преодолеть эту "полосу препятствий" и перевернулся.