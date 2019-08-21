Volkswagen представляет специальную версию Polo Football Edition

Для новой версии Football Edition (Футбол Эдишн) предлагается линейка двигателей на выбор: 90 л.с. и 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110 л.с. в паре с 6-автоматической коробкой передач или 125 л.с. с 7-АКП.



Модель оборудуется эксклюзивными 16-дюймовыми легкосплавными колесами Portago (Портаго), окрашенными в черный цвет, задним спойлером и боковыми зеркалами заднего вида в черном цвете Deep Black (Дип Блэк) с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, а также фарами головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7 и хромированной насадкой на выхлопную трубу.



Интерьер и функциональное оборудование исполнения Football Edition включает мультифункциональное спортивное рулевое колесо, кожаную отделку рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза, а также электростеклоподъемники всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down) и защитой от защемления, центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами. Кроме того, для версии с двигателем 125 л.с. доступны автоматический климат-контроль Climatronic (Климатроник) с режимом рециркуляции и система стабилизации ESP.



Модификация Football Edition также располагает опцией Volkswagen Connect, благодаря которой владелец автомобиля получает возможность контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона.



Кроме того, при покупке данной модификации клиент получает дополнительные футбольные аксессуары: футбольный мяч Cup, белый/синий/серый, комбинированные салонные коврики и поддон в багажник.



Для России футбол – самый массовый вид спорта, который является традиционно значимым и для Volkswagen. Марка поддерживает сборные во многих странах мира в рамках масштабной кампании, проходящей под слоганом "Volkswagen. Заряжаем футболом". В преддверии Чемпионата Европы 2020 Volkswagen поддержит сборную России как официальный автомобиль.

Модель Polo Football Edition уже доступна для заказа в официальном дилерском центре Volkswagen – "АлтайЕвроМоторс".

Официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс"

город Барнаул

ул. Попова, 165

Тел. +7 (3852) 23-00-00