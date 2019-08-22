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Чтобы ритм сердца не сбивался: мальчику из Барнаула жизненно необходим полет в Москву

, ИА "Амител"
До сложной операции у него было сердце дряхлого старца. Сегодня для полноценной жизни подростка нужно поддержать новый орган
Фото: Мария Скрипченко 

Фото: Мария Скрипченко 

Сейчас Диме 15 лет, а он выглядит младше своего возраста. Худенький, замкнутый мальчик, говорит тихо и неуверенно.

"С учителями так же – кто ему больше нравится, с тем охотнее разговаривает", – объясняет мама Димы, Анастасия. 
До пятилетия мальчика внешне все было безоблачно. Но простуда, которая перешла в пневмонию, а затем быстрая потеря веса насторожили врачей. Дальше семью ждали долгие годы мучений: у Димы обнаружили рестриктивную кардиомиопатию. При этом заболевании сердце плохо прокачивает кровь, как следствие – недостаток кровоснабжения в других органах и задержка жидкости в организме. По функциональному состоянию сердце мальчика можно было сравнить с сердцем восьмидесятилетнего старца. 

Почти десять лет врачи пророчили ребенку смерть – спасти его могла только пересадка сердца. Большая часть этого страшного времени прошла в больнице. Уму непостижимо, чтобы мальчика обязывали сутками лежать или сидеть на месте. Но это требовалось, чтобы он не подвергал себя лишней опасности. У Димы просто не было детства. 

Когда Анастасия, мама Димы, впервые обратилась в благотворительный фонд "Облака", у нее на руках уже была квота на пересадку сердца, и семья ждала своей очереди. Но лишь спустя четыре месяца удалось с помощью специалистов краевого здравоохранения и "Облаков" отправить мальчика на жизненно необходимую операцию. Это были самые долгие месяцы ожидания для мамы и для ребенка. 

И пересадка состоялась. В эти дни, пока мама ухаживала за Димой в Москве, фонд поддерживал психологически и материально семью: оплачивалось проживание, питание и передвижения Анастасии. 

Сейчас Дима много гуляет и легко поднимается на четвертый этаж по лестнице, хотя до операции его на каждом пролете задерживала отдышка.

Конечно, с таким заболеванием ребенок обучался на дому. Если состояние Димы продержится стабильным еще год, то он впервые пойдет в школу. А пока у него нет близких друзей – только ребята из больницы, с которыми он общается через интернет. Еще его выручает свой мир – мир компьютерных игр. Школа же позволит завести ему друзей в реальной жизни, что так важно для подростка. 

Но и после того, как новое сердце Димы заработало, жизнь не стала нормальной. В квартире довольно душно – окна закрыты от сквозняков. После операции необходимо принимать препараты, для того чтобы организм не отторг новый орган, а они сильно бьют по иммунитету. 

После первой поездки благотворительный фонд снова помог семье, собрав средства на билеты до Москвы и обратно для обследования Димы. Все прошло благополучно. Но в сентябре этого года мальчику предстоит третий перелет в Москву. Снова проверка нового сердца и корректировка лечения. 

Семье приходится очень нелегко. Деньги зарабатывает отчим Димы, а Анастасия вынуждена стеречь часы между приемами таблеток, самый большой перерыв из которых ночной – ровно 12 часов. Из-за лекарств Дима соблюдает строгую диету. Ежедневно необходимо пить девять препаратов (13 таблеток). Назначают сложные лекарства для поддержки послеоперационного состояния московские специалисты. Наши же только отслеживают их концентрацию в крови.

К сожалению, при дневной консультации поездку в столицу не оплачивают. Это возможно только при плановой ежегодной госпитализации. Средств еле хватает на оплату съемной квартиры, к тому же в семье есть еще один ребенок, поэтому финансирование перелета – непосильная задача для Диминого отчима. 

Благотворительный фонд "Облака" принял решение и в третий раз поддержать семью Димы и собрать средства на перелет по маршруту Барнаул – Москва – Барнаул. Коллектив фонда верит, что те, кто поддерживает семью с ноября 2018 года, сможет помочь им снова. 

Сумма для приобретения билетов на двоих туда и обратно – 48 000 рублей. Уже собрано 6 500 рублей.

Реквизиты для перевода "Дима, живи"
– кнопка помочь на сайте фонда: fondoblaka.com 
расчетный счет фонда через "Альфа-Банк" или Сбербанк; 
– СМС на короткий номер 3434, кодовое слово "Облака" пробел и сумма; 
– через личный кабинет Сбербанк-онлайн по номеру карты: 4817760190948392, зарегистрирована на директора фонда Джамилю Семененко;
– оставить запрос на договор пожертвования по WhatsApp: +79609612442; 
– Яндекс-кошелек: 410016197087867; 
– Qiwi-кошелек: +79609612442.

История и фото размещены с согласия семьи. С семьей заключен договор на оказание помощи и подписано согласие на публичный сбор средств. 

Отчет о поступивших средствах будет опубликован в группе фонда "ВКонтакте"

Благотворительный фонд "Облака" 
г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание) 
Телефон: (3852) 590-180
Сайт: www.fondoblaka.com

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.08.2019 08:09
Ируся

Анастасия вынуждена стеречь часы между приемами таблеток, самый большой перерыв из которых ночной – ровно 12 часов.

это причина сидеть дома и не работать? А позвонить 15летнему парню с работы и сказать,чтобы он принял лекарства нельзя было бы? Уж если компьютерные игры освоил-то и таблетки вполне мог бы сам принимать....... Парню выздоровления,конечно.....

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22.08.2019 08:18
- гость -

Выздоровления. И да, причина не работать конечно так себе. Я одна с таким же ребенком с более легкой формой сердечного заболевания, взяла кредит и в отпуске свозила в Нии кардиологии Томска проезд/проживание/питание 10 дней все сама, а Облака как пораспишут хоть роман пиши.

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22.08.2019 08:54
Злая гостья

Так пусть примут на госпитализацию на 2 дня. И проезд будет оплачен.

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