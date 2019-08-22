Сейчас Диме 15 лет, а он выглядит младше своего возраста. Худенький, замкнутый мальчик, говорит тихо и неуверенно.

"С учителями так же – кто ему больше нравится, с тем охотнее разговаривает", – объясняет мама Димы, Анастасия.

До пятилетия мальчика внешне все было безоблачно. Но простуда, которая перешла в пневмонию, а затем быстрая потеря веса насторожили врачей. Дальше семью ждали долгие годы мучений: у Димы обнаружили рестриктивную кардиомиопатию. При этом заболевании сердце плохо прокачивает кровь, как следствие – недостаток кровоснабжения в других органах и задержка жидкости в организме. По функциональному состоянию сердце мальчика можно было сравнить с сердцем восьмидесятилетнего старца.

Почти десять лет врачи пророчили ребенку смерть – спасти его могла только пересадка сердца. Большая часть этого страшного времени прошла в больнице. Уму непостижимо, чтобы мальчика обязывали сутками лежать или сидеть на месте. Но это требовалось, чтобы он не подвергал себя лишней опасности. У Димы просто не было детства.

Когда Анастасия, мама Димы, впервые обратилась в благотворительный фонд "Облака", у нее на руках уже была квота на пересадку сердца, и семья ждала своей очереди. Но лишь спустя четыре месяца удалось с помощью специалистов краевого здравоохранения и "Облаков" отправить мальчика на жизненно необходимую операцию. Это были самые долгие месяцы ожидания для мамы и для ребенка.

И пересадка состоялась. В эти дни, пока мама ухаживала за Димой в Москве, фонд поддерживал психологически и материально семью: оплачивалось проживание, питание и передвижения Анастасии.

Сейчас Дима много гуляет и легко поднимается на четвертый этаж по лестнице, хотя до операции его на каждом пролете задерживала отдышка.

Конечно, с таким заболеванием ребенок обучался на дому. Если состояние Димы продержится стабильным еще год, то он впервые пойдет в школу. А пока у него нет близких друзей – только ребята из больницы, с которыми он общается через интернет. Еще его выручает свой мир – мир компьютерных игр. Школа же позволит завести ему друзей в реальной жизни, что так важно для подростка.

Но и после того, как новое сердце Димы заработало, жизнь не стала нормальной. В квартире довольно душно – окна закрыты от сквозняков. После операции необходимо принимать препараты, для того чтобы организм не отторг новый орган, а они сильно бьют по иммунитету.

После первой поездки благотворительный фонд снова помог семье, собрав средства на билеты до Москвы и обратно для обследования Димы. Все прошло благополучно. Но в сентябре этого года мальчику предстоит третий перелет в Москву. Снова проверка нового сердца и корректировка лечения.

Семье приходится очень нелегко. Деньги зарабатывает отчим Димы, а Анастасия вынуждена стеречь часы между приемами таблеток, самый большой перерыв из которых ночной – ровно 12 часов. Из-за лекарств Дима соблюдает строгую диету. Ежедневно необходимо пить девять препаратов (13 таблеток). Назначают сложные лекарства для поддержки послеоперационного состояния московские специалисты. Наши же только отслеживают их концентрацию в крови.

К сожалению, при дневной консультации поездку в столицу не оплачивают. Это возможно только при плановой ежегодной госпитализации. Средств еле хватает на оплату съемной квартиры, к тому же в семье есть еще один ребенок, поэтому финансирование перелета – непосильная задача для Диминого отчима.

Благотворительный фонд "Облака" принял решение и в третий раз поддержать семью Димы и собрать средства на перелет по маршруту Барнаул – Москва – Барнаул. Коллектив фонда верит, что те, кто поддерживает семью с ноября 2018 года, сможет помочь им снова.

Сумма для приобретения билетов на двоих туда и обратно – 48 000 рублей. Уже собрано 6 500 рублей.

Реквизиты для перевода "Дима, живи":

– кнопка помочь на сайте фонда: fondoblaka.com

– расчетный счет фонда через "Альфа-Банк" или Сбербанк;

– СМС на короткий номер 3434, кодовое слово "Облака" пробел и сумма;

– через личный кабинет Сбербанк-онлайн по номеру карты: 4817760190948392, зарегистрирована на директора фонда Джамилю Семененко;

– оставить запрос на договор пожертвования по WhatsApp: +79609612442;

– Яндекс-кошелек: 410016197087867;

– Qiwi-кошелек: +79609612442.

История и фото размещены с согласия семьи. С семьей заключен договор на оказание помощи и подписано согласие на публичный сбор средств.



Отчет о поступивших средствах будет опубликован в группе фонда "ВКонтакте".

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

Сайт: www.fondoblaka.com