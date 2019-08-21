И в ширь, и вдаль. Новые жилые кварталы в Барнауле будут строить около Власихи

В Барнауле заканчиваются земельные участки под жилищное строительство, поэтому в перспективе многоквартирные дома начнут возводить вблизи села Власихи. Об этом 21 августа заявил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Дмитрий Арестов во время круглого стола "Строительная отрасль Алтайского края в реалиях нового законодательства".

Свободных земель недостаточно

Сейчас в Барнауле возводят 1 млн 236 тысяч квадратных метров жилья, а это 109 домов. Застройщики уже запланировали работы, хотя еще не получили разрешения на строительство в кварталах 2010, 2011, 2032, 2038. Эти участки намерены осваивать в рамках развития застроенных территорий в районе улиц Советской Армии и 6-я Нагорная. Планируемый объем строительства на этих землях — 496 тысяч квадратных метров.

"Подготовлены проекты планировок и эскизы застройки микрорайонов Строитель, Нагорный-1, Нагорный-2, Обской бульвар, территории, ограниченной улицами Молодежная, Челюскинцев, переулком Ядринцева, проспекта Строителей, а также участка в границах улицы Челюскинцев, переулка Ядринцева, улицы Партизанской и улицы Папанинцев. Требуют доработки и не утверждены проект планировки микрорайонов Поток, Северо-Западный. Таким образом, площадь перспективных земель под многоэтажное строительство составляет более 450 гектаров", - сообщил Арестов.

При этом свободных от застройки территорий, имеющих проекты планировок, всего 200 Га. На остальных участках расположены дома частного сектора. Власти понимают, что этого не достаточно, и в будущем городу нужны дополнительные кварталы. Потенциально подходящие под застройку участки нашли недалеко от Власихи.

"Комитет по строительству прорабатывает вопрос об освоении земельных участков в границах городского округа, в районе Власихи. Сейчас это земли сельхозназначения, которые не вовлечены в оборот. Суммарная площадь участков составляет приблизительно 1900 гектаров", — отметил Арестов.

В центре густо, на окраинах пусто

По мнению застройщиков, за цифрами, о которых говорит чиновник, скрывается неприятная правда: есть сложности при строительстве и в центре города, и на окраинах.

Центральная часть Барнаула застроена частным сектором, и не всегда у компаний получается договориться с собственниками земли и домов. А в кварталах на окраинах возникают проблемы с подключением к коммуникациям. Застройщики ждут от властей более четкой информации о перспективах застройки города.

"Те, кто строят в центре, скажут, что это нелегкий процесс. Когда участок под застройку сформирован, может появиться собственник, который не захочет продавать землю. Так реализацию проекта откладывают на несколько лет, пока ведут переговоры. В кварталах есть сложности с сетями. Сегодня ресурсоснбжающие организации говорят о том, что не ко всем земельным участкам можно подключить сети. Нам надо четко понимать о перспективах территорий, о той работе, которую необходимо проводить с ресурсовиками, чтобы начать строительство через 2-3 года", — отметила Ксения Белоусова, директор СЗ ИСК "Алгоритм".

Цифры

В 2019 году в Алтайском крае запланировано построить 700 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время в регионе введено 367 тысяч квадратных метров, или 52% от плана. Всего же с 2019 по 2024 год необходимо построить 4 млн 898 тыс квадратов. Такой показатель определен программой "Жилище".