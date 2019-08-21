Автомобиль Lada Granta / Фото: ug22.lada.ru

В следующем году цены на Lada, Hyundai, Nissan и некоторые другие автомобили резко вырастут. Как сообщает издание "Коммерсантъ", это связано с тем, что государство не будет компенсировать автопроизводителям увеличение таможенных пошлин на детали.

Некоторые автопредприятия уже повышают цены. С 1 августа "АвтоВАЗ" увеличил стоимость моделей Lada в среднем на 0,9%. Скоро так же поступят Hyundai и Nissan. Автопроизводители предупреждают: в следующем году удорожание будет более серьезным. Причем цены поднимут еще и Renault, Toyota, Volkswagen.

По мнению некоторых экспертов, все идет к тому, что ввозить готовые детали из-за рубежа без льгот будет выгоднее, чем производить их в России. В этой ситуации производителям придется либо покупать комплектующие за пределами нашей страны, либо увеличивать стоимость автомобилей, чтобы компенсировать отсутствие льгот.