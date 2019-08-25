Виноваты медики. Онищенко объяснил, почему на Алтае растет число полных людей

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пояснил, почему Алтайский край возглавил рейтинг регионов с долей больных ожирением людей, сообщает "Политика сегодня".

Ранее Алтайский край стал лидером среди регионов страны по количеству больных ожирением людей. На 100 тыс. человек лишний вес есть у 5567 жителей региона.

"Это работа медиков влияет на статистику. Потому что не национальных, ни этических, ни бытовых особенностей ни в Алтае, ни в Тюмени, ни в Хакассии я не вижу", — сказал Онищенко.

"Нет особенностей питания. В сельской области едят и мясо, и картофель и мучное", — продолжил он перечислять отсутствующие особенности.

Таким образом, по словам Онищенко, в Алтайском крае просто хорошо налажена работа по регистрации случаев заболевания. А вот врачи в регионах центральной России ставят диагноз ожирение реже.

К тому же, как считает депутат, и данные по регионам не сильно разнятся, поскольку 5567 — не такой уж и большой показатель, в том числе и для Алтайского края.

Все дело в статистике, заключил Онищенко.

Согласно последним данным, всего в стране число россиян с ожирением с 2013 по 2018 год выросло в 1,5 раза — с 1,4 млн до двух млн человек. После Алтайского края идет Курганская область, где зафиксировано 2711,4 случая на 100 тыс., Тюменская область — 2634,9, Ямало-Ненецкий автономный округ — 2626,7 и Оренбургская область — 2319.

Причиной ожирения является, в первую очередь, неправильное питание, большое потребление углеводов, а также низкий уровень потребления овощей и нарушенный режим питания. Врачи рекомендуют полноценные завтраки, обеды и ужины. А вот про перекусы лучше забыть.