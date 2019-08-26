"Чем проще живет человек, тем меньше у него проблем": москвичи прокатились по Алтаю

Группа студентов Высшей школы экономики под руководством социолога Симона Кордонского поехала в Республику Алтай, чтобы узнать, на что живут там люди. Видео опубликовано на YouTube-канале "Признаки жизни. Документальное кино Радио Свобода".
"В регионе, где нет нефти, газа или крупного производства, а зарплата в деревнях редко превышает прожиточный минимум – 11 тысяч рублей", – говорится в подписи под фильмом.
Комментарии
Сафари
Чем меньше денег, тем проще жизнь и меньше проблем: нет забот куда потратить деньги, нет ресторанов, дорогих машин, домов, дорогих тряпок и драгоценностей. Они этого не подозревали!!!
Они не подозревали, что такое есть в России.
А потом московские студенты расскажут товарищам в столице, что в Сибири, еще по старинке, мужики с женщинами спят
Обезьяны московские. фу. Бесят. Ну хоть увидили, что кроме мОСКВЫ есть еще и Россия.
Ну то есть нам пытаются донести, что деньги - зло, а жить надо как можно беднее? И чем будут беднее, тем больше голосов будет у Путина. Все как надо, да.
Случайно ли на видео футболки Единоросов были? Или скрытая агитация?