"Чем проще живет человек, тем меньше у него проблем": москвичи прокатились по Алтаю

Группа студентов Высшей школы экономики под руководством социолога Симона Кордонского поехала в Республику Алтай, чтобы узнать, на что живут там люди. Видео опубликовано на YouTube-канале "Признаки жизни. Документальное кино Радио Свобода".

"В регионе, где нет нефти, газа или крупного производства, а зарплата в деревнях редко превышает прожиточный минимум – 11 тысяч рублей", – говорится в подписи под фильмом.