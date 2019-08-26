Собака помогла хозяйке обнаружить рак груди

Домашний питомец помог жительнице Лондона Эмме Смит обнаружить онкологическое заболевание, сообщает издание о здоровье "МедикФорум" со ссылкой на Daily Mirror.
Стаффордширский бультерьер по кличке Чарли постоянно подпрыгивал, стараясь коснуться правой груди хозяйки, и лаял.
Сначала британка подумала, что одежда пахнет едой. Но вне зависимости от наряда собака продолжала странно себя вести, проделывая тот же самый трюк.
Тогда Смит поняла, что питомец пытается ей что-то сказать. Ощупывая грудь, она обнаружила там уплотнение.
После диагностики врачи сказали, что у женщины рак. Благодаря своевременному обнаружению смертельно опасное заболевание удалось вылечить.
Если бы не собака, то опухоль могла разрастись, и тогда шансы на благополучный исход были бы намного ниже.
Это не первый подобный случай в Великобритании. Ранее англичанка Клер Гест своевременно выявила онкологическое заболевание груди благодаря своему лабрадору.
Она была настолько впечатлена возможностями своего любимца, что основала общество "Собаки-медики". Сейчас оно насчитывает 12 четвероногих участников.
Эксперты полагают, что эти собаки обладают очень острым нюхом, который через выделение пота позволяет выявить проблемную зону задолго до того, как человек почувствует угрозу.
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