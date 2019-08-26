Надежда Бабкина поблагодарила Виктора Томенко за помощь с гастролями

Спектакль прошел при полном аншлаге в Алтайском краевом театре драмы / Фото: altairegion22.ru / Антон Федотов

Народная артистка России Надежда Бабкина поблагодарила губернатора Алтайского края Виктора Томенко за помощь в организации гастролей во время "Шукшинских дней на Алтае", сообщается на официальном сайте края.

Народная артистка России Надежда Бабкина – художественный руководитель, директор Московского государственного академического театра "Русская песня".

"24 июля в Барнауле прошел показ спектакля театра "Русская песня" "Калина красная", приуроченный к 90-летнему юбилею великого русского писателя, режиссера, актера, уроженца Алтайского края Василия Макаровича Шукшина. Виктор Петрович, коллектив театра и я лично выражаем Вам глубокую благодарность за теплый прием и помощь в организации и проведении гастролей. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", – говорится в письме Бабкиной.

Спектакль прошел при полном аншлаге в Алтайском краевом театре драмы в рамках фестиваля. В постановке играют знаменитые российские актеры Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Мария Шукшина, Надежда Бабкина, Елена Сафонова, Наталия Егорова, Вячеслав Манучаров и другие.

Гастроли театра "Русская песня" были организованы в рамках национального проекта "Культура".