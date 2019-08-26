"За такое морду бьют". Шейнин опроверг роль алкоголя в госпитализации Меньшикова

Артист Московского драматического театра имени Ермоловой Алексей Шейнин опроверг сообщения СМИ о том, что перед госпитализацией художественный руководитель культурного учреждения Олег Меньшиков потреблял спиртное, сообщает "Телепрограмма".

"Тот, кто пишет, что Меньшиков пьет, хоть раз видел его пьяным? Я вот за все время – ни разу", – заявил Шейнин.

По его словам, несколько дней до поступления в больницу 58-летний народный артист России ощущал недомогание. Именно слабость в организме и стала причиной его обращения в медучреждение.

Шейнин возмутился информацией о том, что причиной госпитализации стал алкоголь.

"Вообще-то, говоря по-мужски, за такое морду бьют", – заявил артист.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в драмтеатре имени Ермоловой сообщил, что Олег Меньшиков проходит плановое медицинское обследование и вернется к работе к началу театрального сезона, который стартует 9 сентября.