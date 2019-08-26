Единственную в Барнауле квартиру на 26-м этаже продают

Самую "высотную" квартиру в Барнауле с прекрасным видом на город продают за 4,5 млн рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Евродвушка расположилась на 26-м, техническом этаже здания №111 на улице Папанинцев, то есть фактически на чердаке. Ее площадь составляет 68 квадратных метров. Она разделена на просторную кухню-гостиную, небольшую спальню и гардеробную с дверью-купе.

Владелец жилья сделал эксклюзивную планировку и интерьер в брутальном стиле loft: стены выглядят как сочетание кирпича и бетона, а на стенах есть множество лампочек, похожих на те, которые устанавливают в подъездах.

"Ремонт только закончен – качественно, дорого, эксклюзивно, — рассказывает агент. — Окна выходят на разные стороны. Мебель, бытовая техника, кондиционер – все остается".

Владелец квартиры также рассматривает вариант ее обмена на более дешевую.