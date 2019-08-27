Пять новых российских островов открыли в Арктике. Ранее их скрывал ледник

Открытие пяти островов в Карском море подтвердила гидрографическая группа, работающая на архипелаге Земля Франца-Иосифа, сообщает РИА "Новости".

"Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы", – рассказали в Северном флоте.

Впервые новые острова заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Ранее их скрывал ледник. Находятся они в бухте Визе к западу от острова Северного в районе ледника Вылки.

Комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа началась 15 августа и должна продлиться до конца сентября. Помимо исследований предполагается частично повторить маршруты первопроходцев Юлиуса Пайера (экспедиция 1874 года), Фредерика Джексона (1897 год) и спасательную экспедицию штурмана Валериана Альбанова.

В феврале 2018 года сообщалось, что российские школьники нашли новый остров на архипелаге Новая Земля. Размеры острова – 410 на 780 метров, площадь – 0,19 квадратного километра.

В 2015-2018 годах гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.