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65 дворов благоустроили в Барнауле за лето

, ИА "Амител"
Работы еще на 18 участках завершат осенью
Фото: patch.com

Фото: patch.com

В Барнауле подвели промежуточные итоги реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщают "Вести Алтай".

За лето в рамках программы благоустроили 65 дворов. В них уложили асфальт, обустроили тротуары, смонтировали освещение, а также установили урны и скамейки.

На отдельных площадках на условиях софинансирования с жильцами домов организовали детские площадки, дополнительные парковочные места либо озеленение.

В общей сложности запланировано благоустройство 83 дворов. На эти цели выделено 187 млн рублей. Согласно условиям контракта, все работы должны завершить до 30 ноября 2019 года, но подрядчики заверяют, что сделают это раньше.

"Оставшиеся дворы будут благоустраиваться в сентябре, – прокомментировал представитель подрядных организаций Андрей Багдасарян. – Во время ремонта фактически создается новый контур дворовых территорий, четко видно разграничения между пешеходной зоной, игровой зоной и проезжей частью".    

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.08.2019 08:59
- гость -

Змеиногорский тракт 110а все сделано быстро и качественно! Спасибо!

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28.08.2019 09:34
Местный житель

Молодцы!
Эх из этих миллионов тысяч 20 бы выделили на ремонт дороги во дворе дома 32 по ул.Глушкова. Несколько лет назад был аналогичный проект и закатали дорогу во дворах всего квартала, кроме нашего. Теперь жители дома после каждого сильного дождя
проваливаются в большие и глубокие ямы. Выручает местный активист, который
берет лопату и закапывает выбоины песком и смытой галькой

0  0
28.08.2019 09:38
- гость -

речи нет, нужно было сделать конечно, но сделано криво, на отвяжитесь, лучше бы вообще не трогали. конкретно сов армии 50а.

0  0
28.08.2019 09:39
- гость -


28.08.2019 09:34
Местный житель

а почему ты не помогаешь активисту? все вы, всепропальщики, такие... ждете когда за вас кто-то что-то сделает...

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28.08.2019 09:55
Гость

Хорошая программа! Еще бы лет 5 хотя бы действовала, то город преобразился бы.

0  0
28.08.2019 10:08
- гость -

Через 5 лет сойдет этот асфальт можно начинать заново.

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