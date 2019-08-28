65 дворов благоустроили в Барнауле за лето

В Барнауле подвели промежуточные итоги реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщают "Вести Алтай".
За лето в рамках программы благоустроили 65 дворов. В них уложили асфальт, обустроили тротуары, смонтировали освещение, а также установили урны и скамейки.
На отдельных площадках на условиях софинансирования с жильцами домов организовали детские площадки, дополнительные парковочные места либо озеленение.
В общей сложности запланировано благоустройство 83 дворов. На эти цели выделено 187 млн рублей. Согласно условиям контракта, все работы должны завершить до 30 ноября 2019 года, но подрядчики заверяют, что сделают это раньше.
"Оставшиеся дворы будут благоустраиваться в сентябре, – прокомментировал представитель подрядных организаций Андрей Багдасарян. – Во время ремонта фактически создается новый контур дворовых территорий, четко видно разграничения между пешеходной зоной, игровой зоной и проезжей частью".
Комментарии
Змеиногорский тракт 110а все сделано быстро и качественно! Спасибо!
Молодцы!
Эх из этих миллионов тысяч 20 бы выделили на ремонт дороги во дворе дома 32 по ул.Глушкова. Несколько лет назад был аналогичный проект и закатали дорогу во дворах всего квартала, кроме нашего. Теперь жители дома после каждого сильного дождя
проваливаются в большие и глубокие ямы. Выручает местный активист, который
берет лопату и закапывает выбоины песком и смытой галькой
речи нет, нужно было сделать конечно, но сделано криво, на отвяжитесь, лучше бы вообще не трогали. конкретно сов армии 50а.
28.08.2019 09:34
Местный житель
а почему ты не помогаешь активисту? все вы, всепропальщики, такие... ждете когда за вас кто-то что-то сделает...
Хорошая программа! Еще бы лет 5 хотя бы действовала, то город преобразился бы.
Через 5 лет сойдет этот асфальт можно начинать заново.