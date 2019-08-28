65 дворов благоустроили в Барнауле за лето

В Барнауле подвели промежуточные итоги реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщают "Вести Алтай".

За лето в рамках программы благоустроили 65 дворов. В них уложили асфальт, обустроили тротуары, смонтировали освещение, а также установили урны и скамейки.

На отдельных площадках на условиях софинансирования с жильцами домов организовали детские площадки, дополнительные парковочные места либо озеленение.

В общей сложности запланировано благоустройство 83 дворов. На эти цели выделено 187 млн рублей. Согласно условиям контракта, все работы должны завершить до 30 ноября 2019 года, но подрядчики заверяют, что сделают это раньше.

"Оставшиеся дворы будут благоустраиваться в сентябре, – прокомментировал представитель подрядных организаций Андрей Багдасарян. – Во время ремонта фактически создается новый контур дворовых территорий, четко видно разграничения между пешеходной зоной, игровой зоной и проезжей частью".