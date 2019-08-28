Более миллиона литров крови заготовил за 85 лет Алтайский краевой центр крови

В этом году служба крови Алтайского края отмечает 85-летний юбилей, а Алтайский краевой центр крови – 80-летие, сообщается на официальном сайте Барнаула.

В центре побывала съемочная группа программы "На первом плане. Барнаул".

"Без донорской крови и ее компонентов не обойтись во время сложных и длительных операций по пересадке органов, она жизненно необходима для лечения многих заболеваний. Поэтому краевая служба крови – на особом счету в системе здравоохранения", – говорится в сюжете.

За прошедшие годы из подразделения первой горбольницы центр превратился в мощную медицинскую организацию с современными технологиями. Благодаря новым методикам удается заготавливать, хранить и перерабатывать кровь, а также получать отдельные компоненты – плазму, эритроциты, тромбоциты, и переливать их по мере необходимости, чтобы не перегружать организм пациентов.

"Половина сотрудников центра одновременно являются и донорами. Некоторые сдавали кровь более 200 раз", – говорится в сюжете.

Донором может стать любой человек, ведущий здоровый образ жизни и не имеющий серьезных заболеваний. Перед сдачей врачи рекомендуют за двое суток не употреблять алкоголь, за сутки не есть жареное, острое и жирное. А утром перед процедурой важен легкий завтрак – булочка и сладкий чай.

Ранее Amic.ru рассказывал, кто и как может стать донором крови в Барнауле.