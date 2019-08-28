Глава Заринска торжественно ушел в отставку

Городское Собрание депутатов приняло отставку по собственному желанию главы Заринска Ивана Терешкина, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время церемонии сложения полномочий отмечены его заслуги перед городом, которым он руководил на протяжении последних 11 лет.

В знак признания огромного вклада в развитие муниципалитета Терешкину присвоено звание "Почетный гражданин города Заринска".

По указу губернатора Виктора Томенко зампред правительства региона Денис Губин вручил бывшему градоначальнику медаль "За заслуги во имя созидания".

Временно исполняющим обязанности полномочий главы города стал Сергей Иванов, ранее трудившийся первым заместителем мэра.

Иван Терешкин избран главой алтайского города Заринска 21 ноября 2017 года. Такое решение было принято на сессии городского Собрания депутатов по результатам конкурса. Контракт с новым главой города был рассчитан на ближайшие пять лет. С 2008 года возглавлял администрацию города по контракту.

Терешкин имеет государственные награды. В частности, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й и 2-й степени. Родился 10 января 1952 года в селе Гуниха Залесовского района.

До 1977 года работал инженером отделения совхоза "Правда" Залесовского района. С 1977 года занимал руководящие должности в ряде сельхозпредприятий Заринска. 19 ноября 1990 года его избрали председателем райисполкома Заринского Совета народных депутатов. 28 ноября 1991 года он был назначен главой администрации Заринского района, а затем в 1996, 2000 и 2004 годах избран на эту должность. Считается одним из самых опытных глав городов в Алтайском крае.