На Алтае повторно зацвели маральник и огоньки

Маральник и огоньки начали повторно цвести в Горном Алтае, хотя уже приближается осень – природа охотно ответила на благоприятную погоду, установившуюся в регионе, сообщает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

В ботанике подобное явление называют ремонтантностью. Это способность растений повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода.

Сотрудники Алтайского заповедника отмечают вторичное цветение растений, которое происходит обычно ранней весной.

"Вторичное цветение в прителецкой части наблюдается у многих раннецветущих видов растений, а при сухой и теплой осени встретить их можно даже в ноябре", – уточнила научный сотрудник заповедника Мирослава Сахневич.