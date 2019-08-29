Названа причина многокилометровой пробки на Старом мосту в Барнауле

Стала известна причина многокилометровой пробки на Старом мосту через Обь в Барнауле, из-за которой водители разворачивались и уезжали в направлении Нового моста.

Как сообщает паблик Barnaul 22, причин у "транспортного коллапса" оказалось сразу две. Одна из них – это иномарка Honda, у которой отпало колесо.

Второй стала фура, которая проскочила под рамкой, но была задержана полицейскими перед сломавшейся легковушкой.

"Водитель, который смог! Но теперь Старый мост стоит в обе стороны, – написал очевидец. – Все дело в том, что "фура проскочила под рамкой – поймали его аж на мосту".