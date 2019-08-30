Впервые за 34 года: как в Алтайском крае приводят в порядок дворы

Тридцать лет и четыре года ждал ремонта дворик у дома № 16 по улице Панфиловцев в Барнауле. Старый асфальт, разбитые проезды и унылая территория, где детям нечем заняться. В августе 2019-го ситуация изменилась. Двор попал в программу "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Будет красиво

Уже в этом году здесь отремонтируют асфальт и тротуары, оборудуют парковку для автомобилей, установят урны и скамейки для жителей. На детской площадке появятся песочный дворик, а также игровой и спортивный комплексы. А чтобы играть можно было до самого вечера, и не запинаться на подходах к дому – заменят освещение. Общая стоимость проекта превышает три миллиона рублей, из них почти 400 тысяч, а если точнее – 398,7 тысячи рублей, софинансирование жителей.

По словам одной из жительниц дома Натальи Ереминой, люди не сомневаясь решили вложить свои деньги в благоустройство двора. Ведь каждый хочет, чтобы вокруг было красиво и комфортно, чтобы дети играли рядом с домом, а не завидовали "чужим" красивым площадкам.

"Мы ждали включения в программу и очень рады, что нам это удалось. Наш двор не ремонтировался 34 года, поэтому, думаем, что после ремонта наша жизнь станет значительно комфортнее. Здесь будет красиво, удобно. Благодаря участию в софинансировании у нас появится и парковка, и детская площадка", – говорит Наталья Еремина.

Представитель подрядной организации Андрей Багдасарян уверил, что подготовительные работы уже завершены, в ближайшие дни во дворе положат новый асфальт.

Все по графику

Кроме двора по улице Панфиловцев, 16 в Барнауле в реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" участвуют еще более 80 дворов. Столица Алтайского края традиционно является самым крупным участником мероприятий по благоустройству. На этой неделе представители Минстроя Алтайского края и администрации города вместе проверили, как проходят работы на объектах.

"Все идет в соответствии с графиком", – сообщил Андрей Багдасарян. По его словам, рабочие делают все, чтобы закончить ремонт в срок.

"Уже отремонтированы или находятся в стадии завершения более половины дворов из 83, которые вошли в программу реализации приоритетного проекта. В сентябре все намеченное должны выполнить", – сказал Багдасарян.

Помимо надзорных органов качество работ контролируют и общественники, а также депутаты Барнаульской городской Думы. На выездном совещании присутствовал и депутат Евгений Носенко, который подчеркнул, что участие жителей в национальном проекте очень важно. Ведь в первую очередь он направлен на повышение качества жизни людей.

"Кроме того, что в рамках реализации приоритетного проекта будут отремонтированы дворы, повысится качество жизни. Очень важно, что жители вовлекаются в процесс управления общим имуществом, проводят собрания, принимают решение о софинансировании", – отметил Носенко.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров подчеркнул, что нет никаких сомнений, что все намеченные мероприятия в рамках национального проекта будут выполнены. Более того, в настоящее время город уже готовится к работам на следующий год.

"Уже идет подготовка к реализации проекта в 2020 году, объезжаем дворы, чтобы определить перспективы работ на следующий год, проблемные точки и принять меры для их устранения. Перечень определяется решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах", – сообщил Федоров.

Что будет сделано в крае

Добавим, в 2019 году в Барнауле идут работы по благоустройству 83 дворовых территорий. Жители 25 из них решили поучаствовать и в софинансировании. Поэтому в этих дворах будут проведены дополнительные работы. А именно построят детские, спортивные и контейнерные площадки, обустроят автомобильные парковки. И даже оборудуют или отремонтируют дренажные и водоотводные системы дворов, чтобы их не заливало дождем.

В целом в 2019 году в городе в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 91,8 тыс. кв. метров дворовых проездов, 26 тыс. кв. метров тротуаров, организовать 12 новых парковочных зон и 20 детских площадок, на трех дворовых территориях построить систему водоотведения.

Всего в 2019 году участниками нацпроекта по благоустройству стали 30 муниципальных образований – 12 городов и 18 поселений Алтайского края, с численностью населения свыше восьми тысяч человек. В регионе благоустраивается 301 объект, в том числе 269 дворов и 32 общественные территории – парки, скверы, аллеи, набережные, расположенные в тридцати муниципальных образованиях. На данные мероприятия выделено 760 млн рублей из федерального бюджета, в порядке софинансирования из бюджета региона направлено еще 7,7 млн рублей, также поддержка оказывается из местных бюджетов. Сегодня работы ведутся почти на 90% объектов.