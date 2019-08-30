Перед 1 сентября в Барнауле проверили поведение детей и водителей на дороге

Детям объяснили важность соблюдения правил на дорогах / Фото: Госавтоинспекция Барнаула

В преддверии начала учебного в Барнауле провели профилактическое мероприятие "Иди по безопасному пути", чтобы объяснить водителям и пешеходам, как вести себя на дороге, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Итогом мероприятия стали 42 административных материала, в том числе девять в отношении водителей, не пропускающих пешеходов, и в отношении семи пешеходов, которые решили перейти дорогу не по правилам.

Также были проведены 227 бесед с участниками дорожного движения, 163 из них с детьми и 33 с родителями. Им объяснили важность правильного поведения на дороге.

Ранее сообщалось, что родительский патруль будет следить за детьми и взрослыми на дорогах Барнаула.