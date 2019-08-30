Найденный череп австралопитека опроверг теорию эволюции рода

Череп древнейшего вида австралопитеков, обнаруженный в Эфиопии, опроверг теорию эволюции этого рода ископаемых высших приматов, сообщает информационно-аналитический портал planet-today.ru.

Находка, которую сделали еще в 2016 году, стала первым практически полностью сохранившимся черепом вида анамского австралопитека.

"Палеонтологи и раньше находили зубы и челюсти этого вида, однако теперь нам наконец-то попался практически целый череп, позволяющий посмотреть в лицо Australopithecus anamensis", — рассказал один из исследователей.

За три года изучения ученые определили возраст останков и другие их особенности. Выяснилось, что вид существовал 3,8 млн лет назад. Это опровергает теорию эволюции вида.

Ранее считалось, что афарские австралопитеки появились только после исчезновения анамских, однако найденный череп доказал, что эти виды сосуществовали бок о бок друг с другом некоторое время.