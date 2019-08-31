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Дикие животные мигрируют на Алтай из-за лесных пожаров

, ИА "Амител"
Жителей нескольких районов края уже предупредили об учащении случаев встреч с лесными животными
Помимо медведей возле деревень стали появляться и кабаны / Фото: ds04.infourok.ru

Помимо медведей возле деревень стали появляться и кабаны / Фото: ds04.infourok.ru

В связи с большой  площадью пожаров в Красноярском крае идет миграция волков, рысей, медведей и кабанов, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на Министерство природных ресурсов Алтайского края.

Жителей Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов уже предупредили об учащении случаев встреч человека с медведем.

Недавно след хищника заметили в 20 км от села Нижняя Петровка. На днях участковый лесничий видел купающегося в луже медведя внушительных размеров в четырех километрах от населенного пункта.

Также были замечены кабаны, от четырех до шести голов, на территории Бобровского лесничества.

Случаев нападения диких животных на людей пока не зафиксировано. Однако во избежание несчастных случаев рекомендуется в ближайшее время отказаться от прогулок в лесных массивах.

Ранее томские лесорубы встретили дюжину голодных медведей, которые собрались в кучу.

Сегодня на видео попал лисенок, который бегал по улице в Барнауле.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

31.08.2019 16:41
- гость -

"Однако во избежание несчастных случаев рекомендуется в ближайшее время отказаться от прогулок в лесных массивах."

Чтобы не смотреть на масштабы вырубок?

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31.08.2019 17:03
- гость -

Через Бобровку из покон веков осенью идет миграция кабанов, видел однажды стадо кабанов проходило по берегу под старым мостом

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