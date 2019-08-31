Дикие животные мигрируют на Алтай из-за лесных пожаров

В связи с большой площадью пожаров в Красноярском крае идет миграция волков, рысей, медведей и кабанов, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на Министерство природных ресурсов Алтайского края.

Жителей Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов уже предупредили об учащении случаев встреч человека с медведем.

Недавно след хищника заметили в 20 км от села Нижняя Петровка. На днях участковый лесничий видел купающегося в луже медведя внушительных размеров в четырех километрах от населенного пункта.

Также были замечены кабаны, от четырех до шести голов, на территории Бобровского лесничества.

Случаев нападения диких животных на людей пока не зафиксировано. Однако во избежание несчастных случаев рекомендуется в ближайшее время отказаться от прогулок в лесных массивах.

Ранее томские лесорубы встретили дюжину голодных медведей, которые собрались в кучу.

Сегодня на видео попал лисенок, который бегал по улице в Барнауле.