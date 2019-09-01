Томенко раскрыл новое название бренда "Белокуриха-2"

Глава Алтайского края Виктор Томенко объявил о смене названия бренда "Белокуриха-2", сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Соответствующее заявление губернатор сделал 29 августа во время рабочей встречи с президентом Национальной курортной ассоциации Александром Разумовым.

"Мы решили уходить от понятия "Белокуриха-2", так как оно проектное, рабочее, и перейти на название "Белокуриха Горная", – рассказал Томенко. – Мы тоже будем ее развивать, решать вопросы оздоровления, реабилитации и всего того, что связано с санаторно-курортной деятельностью, восстановительным отдыхом".

По его словам, власти региона продолжат вкладывать средства и привлекать инвестиции в единственный за Уралом курорт федерального значения. Это важное направление экономического развития Алтайского края, подчеркнул губернатор.

"Белокуриха-2" – один из самых масштабных в России проектов государственно-частного партнерства в сфере туризма. Он вошел в федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма" до 2018 года.

Курорт расположен на высоте 800 метров над уровнем моря в 5 км на юго-запад от города Белокурихи в предгорьях Горного Алтая. На площадке работают инвесторы из Алтайского края, а также Новосибирской и Тюменской областей.