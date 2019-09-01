Байкер насмерть сбил женщину и протаранил столб в Новосибирской области

Смертельное ДТП с мототранспортом произошло в городе Куйбышеве, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительной информации правоохранителей, мотоцикл Kawasaki сбил 48-летнюю женщину на перекрестке улиц Закраевского и Ленина, после чего протаранил столб.

По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что столб буквально "повис на проводах".

Пострадавшая женщина-пешеход скончалась на месте происшествия. 25-летний байкер и его 27-летняя пассажирка госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.

По факту аварии проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.