Виктора Томенко приняли в ряды лицеистов на торжественной линейке 2 сентября в Бийске

Виктор Томенко посетил лицей-интернат в Бийске / Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе рабочей поездки в Бийск посетил местный лицей-интернат, где принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, сообщается на официальном сайте региона.

"Для правительства края очень важно, чтобы все школы региона могли принять детей. Чтобы в них были условия для обучения детей, воспитания в духе уважения к своей родине, к учителям, родителям", – отметил Томенко.

Он подчеркнул, что за это лето было сделано все для того, чтобы учебный процесс начался своевременно.

Также отмечается, что на торжественной линейке Виктора Томенко приняли в ряды лицеистов. В ответ губернатор пожелал детям новых друзей, новых открытий и прочных знаний.

Ранее сообщалось, что 2 сентября на Алтае распахнули двери более тысячи школ, а учебный процесс начался для 275 тысяч ребят.