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Каллиста, Мелания, Теона: самые необычные имена девочек назвали в Барнауле

, ИА "Амител"
В краевой столице родились 2120 малышей
Фото: doctor-makarov.com

Фото: doctor-makarov.com

Необычные имена, которые выбирали барнаульские родители новорожденным дочерям в августе 2019 года, назвало управление юстиции Алтайского края.

Среди них Адель, Амрита, Анфиса, Ариана, Доминика, Злата, Инесса, Каллиста, Камила и Лилиана. Также появились на свет в краевой столице девочки с именами Мелания, Ника, Селестина, Теона, Эвелина, Элина и Эмилия.

В общей сложности в Барнауле за месяц родились 2120 детей. При этом в одной из семей появился на свет седьмой ребенок, в другой – восьмой. Кстати, девочка получила одно их имен, представленных в подборке редких – Мелания.

Ранее на основе сведений органов ЗАГС составлен рейтинг самых популярных имен для новорожденных за пять лет. С ним можно ознакомиться по ссылке.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.09.2019 08:02
Kimi

Во народ с ума сходит!
Скоро Кать Тань Лен вообще не будет....

0  0
3.09.2019 08:10
- гость -

И главна ни одной Приаритеты?

0  0
3.09.2019 08:27
гость

Ну а почему нет? Теона, Злата и Ника звучат лучше советских Кати, Лены и Тани

0  0
3.09.2019 09:33
- гость -

Меланию будут дразнить Мел
ну а Каллисто, понятно - ....

успехов этим девочкам в жизни.

0  0
3.09.2019 09:34
- гость -

Через лет 20-30 эта новость будет про Тань, Лен и Кать.

0  0
3.09.2019 09:51
- гость -

Скоро Кать Тань Лен вообще не будет.. и чё? ну не стало же Фёкл, Таисей, Просковий так и тут новые времена - новые веяния.

0  0
3.09.2019 09:57
- гость -


3.09.2019 08:27
гость
ну да )))) Теона Владимировна например )))) Хотя Ника Игоревна ещё круче

0  0
3.09.2019 10:30
- гость -

3.09.2019 09:57
- гость -
Меланхолично - а отчество Олеговна вас не напрягает? А Олег - вполне обычное имя...
ЗЫ - вообще-то и необычное имя вполне можно подобрать так, чтобы оно сочеталось с отчеством, это раз. И два - далеко не везде сейчас зовут по имени-отчеству.

0  0
3.09.2019 10:32
- гость -

Ну да да будут звучать особенно когда им исполнится за 40 лет грузные тетки, одна будет бухгалтером под 100 кг Ника Сергеевна а другая уборщицей Мелания Петровна. А пьяный Петрович будет умолять выдать зп Нику,...а с Меланией и Лилианой Васильевной распивать спиртные напитки в своей коморке. Петровичу за честь еще и Камилу приведет...

0  0
3.09.2019 10:36
- гость -

3.09.2019 10:32
- гость -
Это вы с себя и своего окружения картину маслом пишете? Видимо, распивая "спиртные напитки" в гм, "коморке"?)))

0  0
3.09.2019 10:41
Сашок

Норм. Только сосновцы стрелы не успевают переводить лет на 5.

0  0
3.09.2019 11:02
Мюмла

Как говорится, чем Матрёнистее мама, тем Анджелистее дочь) Сельский шик рулит!

0  0
3.09.2019 11:32
- гость -

3.09.2019 08:27
гость
Ну а почему нет? Теона, Злата и Ника звучат лучше советских Кати, Лены и Тани
------------
Да у вас проблемы со слухом.

0  0
3.09.2019 11:44
сашок

распивая "спиртные напитки" в гм, "коморке"?
Это вы про паленку, которую вы таскали из папкиных ящиков, стоящих у вас в квартире явно не для собственного потребления.

0  0
3.09.2019 11:47
гость

3.09.2019 11:32
гость
Да у вас проблемы со слухом.
------------
У вас проблемы с головой если вас это задело. Я всего лишь высказала свое мнение. Или вы свою девочку назвали дурацким советским именем?

0  0
3.09.2019 11:58
- гость -


3.09.2019 11:02
Мюмла

"чем Матрёнистее мама, тем Анжелистее дочь)"

Класс!!! очень точно.
Можно я запишу и буду цитировать?
Вы уже мой кумир.

0  0
3.09.2019 12:18
- гость -

3.09.2019 11:44
сашок
А при чем здесь я?))) "Коморка", бухгалтеры весом под сто, алкаши - это не мое творчество. "Папку" тоже вы придумали, не я, это своего отца так зовете?...

0  0
3.09.2019 12:41
Жоржик

А мне лично Света, Даша очень нравятся имена. А вот Теона, Злата, Ника и т.п. вообще не нравятся. Дочку у меня Дашей зовут, 19 лет уже. Своим детям она точно дурацкие имена не выберет, воспитана не так, идиотизм в семье был неприемлем.

0  0
3.09.2019 12:42
- гость -

Про каморку писал я, просто к реалиям люди мало подходят. А то что не у всех Камилии будут директорами цветочных магазинов никто не думает, а потом получается что и называть неудобно. Пока дети, пожалуйте и ласкательно и за щечки ути пути а потом пусть живет и мучается.
"чем Матрёнистее мама, тем Анжелистее дочь)" -шедевр!

0  0
3.09.2019 12:43
- гость -

.09.2019 11:47
гость
Да у вас проблемы со слухом.
------------
У вас проблемы с головой если вас это задело. Я всего лишь высказала свое мнение. Или вы свою девочку назвали дурацким советским именем?
-----
А, так у вас не только со слухом проблемы, но ещё и с головой? Вам имена, которые богаты историей кажутся дурацкими, а дурацкие имена нравятся.

0  0
3.09.2019 12:54
- гость -

3.09.2019 12:42
- гость -
Ой... тогда уж или Камилла, или камелия - если имеете в виду цветок. Что такое Камилия, никто не знает)))

0  0
3.09.2019 12:59
гостья

3.09.2019 10:30
- гость -

Чем это отчество Олеговна вас напрягает? у меня дочь Олеговна...

0  0
3.09.2019 13:01
- гость -

3.09.2019 12:41
Жоржик
Не зарекайся Жора. То что для одних идиотизм то для других норма. Пример: племя каннибалов. Вас может тошнить и вообще вы будите говорить что они идиоты, а они скажут сам ты идиот иди попробуй вкусный хрящик. Потому что условия разные. Поэтому Жора давай завязывай однобокий свой мир втюхивать нам

0  0
3.09.2019 13:10
- гость -

3.09.2019 12:59
гостья
Меня - ничем. Равно как и имя Злата, например. А есть люди, которым в этом отчестве тоже слышится нечто не совсем благозвучное. А еще к любому имени можно придумать дразнилку в рифму, да много чего можно. Так что тема сама по себе странная - всем нравятся разные имена, и говорить, что одно хорошо, а другое плохо - это примерно как спорить, что вкуснее - земляника или малина. В конце концов, подросшая Элина вполне может поменять имя. Если уж совсем будет невмоготу.

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3.09.2019 13:12
Кроликов

Да все нормально, в духе времени. Родители не совсем русские.

0  0
3.09.2019 13:26
- гость -

3.09.2019 13:12
Кроликов
О да... И какими же исконно русскими именами следует называть детей?

0  0
3.09.2019 13:27
- гость -

08.27
С каких пор имена Екатерина и Елена стали советскими?

0  0
3.09.2019 13:31
- гость -

3.09.2019 13:27
- гость -
Более того, их и русскими назвать сложно)))

0  0
3.09.2019 15:40
Жоржик

3.09.2019 13:01
- гость -
Правильно, давайте все спустимся теперь до уровня племени каннибалов. Деградация общества налицо, и имена эти - явный тому пример.

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