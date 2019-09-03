Каллиста, Мелания, Теона: самые необычные имена девочек назвали в Барнауле

Необычные имена, которые выбирали барнаульские родители новорожденным дочерям в августе 2019 года, назвало управление юстиции Алтайского края.

Среди них Адель, Амрита, Анфиса, Ариана, Доминика, Злата, Инесса, Каллиста, Камила и Лилиана. Также появились на свет в краевой столице девочки с именами Мелания, Ника, Селестина, Теона, Эвелина, Элина и Эмилия.

В общей сложности в Барнауле за месяц родились 2120 детей. При этом в одной из семей появился на свет седьмой ребенок, в другой – восьмой. Кстати, девочка получила одно их имен, представленных в подборке редких – Мелания.

Ранее на основе сведений органов ЗАГС составлен рейтинг самых популярных имен для новорожденных за пять лет. С ним можно ознакомиться по ссылке.