Алтайские "Бук-М2" прикрыли командный пункт от массированного авиаудара в Сибири

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2" Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Алтайском крае, предотвратили в ходе тактических учений авиационно-бомбовый удар условного противника по командному пункту, передает ТАСС.

"По замыслу учений, противник спланировал уничтожение командного пункта и полевого лагеря ударом авиации", – сообщили в пресс-службе ЦВО.

Получив задачу, расчеты ЗРК совершили марш в район боевого применения. Там они определили координаты целей и уничтожили высокоманевренные объекты на безопасном расстоянии от лагеря и командного пункта.

Также были отработаны навыки по организации обороны комплексов, их маскировки и фортификационному оборудованию огневых позиций.

Тактические учения зенитного ракетного соединения ЦВО, дислоцированного на Алтае, прошли на полигоне "Бийский". В них были задействованы свыше 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

Ранее в Алтайском крае возле барнаульского железнодорожного вокзала заметили китайские танки.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.