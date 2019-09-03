Алтайские "Бук-М2" прикрыли командный пункт от массированного авиаудара в Сибири

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2" Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Алтайском крае, предотвратили в ходе тактических учений авиационно-бомбовый удар условного противника по командному пункту, передает ТАСС.
"По замыслу учений, противник спланировал уничтожение командного пункта и полевого лагеря ударом авиации", – сообщили в пресс-службе ЦВО.
Получив задачу, расчеты ЗРК совершили марш в район боевого применения. Там они определили координаты целей и уничтожили высокоманевренные объекты на безопасном расстоянии от лагеря и командного пункта.
Также были отработаны навыки по организации обороны комплексов, их маскировки и фортификационному оборудованию огневых позиций.
Тактические учения зенитного ракетного соединения ЦВО, дислоцированного на Алтае, прошли на полигоне "Бийский". В них были задействованы свыше 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.
Ранее в Алтайском крае возле барнаульского железнодорожного вокзала заметили китайские танки.
41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.
Комментарии
а кто ударять то собирался?
Враг не дремлет.
Вот , а сарай кто заново поставит на участке????
Пока эти тупари играются в войнушку, они о нормальной жизни забыли как алкоголики или наркоманы. В реальной жизни в Алтайском крае только за 6 месяцев 2019 года смертность превысила рождаемость на 7058 человек. За год мы потеряли два крупных райценра как Романово, Завьялово, Целинное... Продолжайте дальше танчики гонять.
14:03, мы точно ни по кому не ударим и не введем санкции, пока детишки чиновников и их украденные капиталы находятся в ЕС и США...
3.09.2019 14:11
- гость -
Не терпится начать хозяевам одно место лизать вживую, а не удаленно?
14:38, людям плевать коммунизм или путинизм, путин, Навальный или Обама, люди просто хотят жить достойно, а не вымирать.
3.09.2019 15:18
- гость -
Именно поэтому они и не живут достойно, потому что им плевать.
15:22, вы что сказать то хотите? Как мы хорошо живём при путинизме?
3.09.2019 15:22
- гость -
А вы готовы выйти что то менять ценой своей жизни? Или в субботу на дачу к соседке Наташке шашлычок кушать пойдете?
Прикольный заголовок! Так и представляется картина: после вражеской атаки весь Алтайский край в труху, а из надежно прикрытого непострадавшего командного пункта выходит главный генерал, стряхивает пыль с фуражки, а услужливый ординарец ему кофеек на подносе протягивает с непатриотичным круассаном...
Молодцы!
3.09.2019 15:18
- гость -
Это скоту достаточно сладко жрать и спать в тепле. А людям ещё необходимо гордиться своей страной и не чистить сапоги Адольфу Алоизовичу. Между прочим, за это миллионы людей жизни отдали. А вот вас в 37-м недодавили.
"гордиться своей страной"
Уточните чем вы собрались гордиться. Тем что у нас самые богатые олигархи мира? Ну а может лучшей в мире системой здравоохранения или образования? Быть может заводами и фабриками лучшими чем в Китае производящие продукцию на разный вкус и цвет? А может правами и свободами граждан? Ах, да нет же скорее всего уровнем доходов граждан? Быть может пенсионной системой с новым возрастом? Вполне возможно, что налоговой системой с новым ндс? Отсутствием коррупции в стране? Самой справедливой правоохранительной системой?