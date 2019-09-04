Современным школьникам очень повезло, ведь в их распоряжении новые технологии. В планшете – необходимые учебники, а домашнее задание можно посмотреть в личном кабинете на сайте. А успевать и учиться, и жить полной жизнью вне школы ребенку помогут приложения и надежный мобильный интернет. Перед стартом нового учебного года мы собрали пять ситуаций, которые наглядно иллюстрируют как с помощью мобильного интернета и смартфона можно успешно выполнять домашние задания, развивать полезные навыки и приучаться к ответственности.

Не теряться

Большой город – довольно опасное место, и родителям с учителями намного спокойнее, когда у ребенка под рукой всегда есть удобная и понятная карта и быстрый интернет. Помимо стандартных встроенных приложений, можно загрузить и специализированные: они не только проложат маршрут из точки А в точку Б, но и позволят родителям отслеживать движение ребенка, что особенно важно, если на пути к школе есть оживленные дороги. Например, GPS-трекер KidControl (англ. "Контроль ребенка", 6+) – он умеет присылать оповещения о том, что ребенок дошел до школы, также в нем есть тревожная кнопка на случай опасности. А навигатор "Я иду домой" (6+) поможет найти дорогу даже в лесу при помощи голосовых указаний.

Везде успевать

Расписание современного школьника предполагает не только уроки, но и внеклассные занятия, кружки и секции и, конечно, хобби и личное время. Не запутаться в графике и все успеть помогут планировщики. Приложение Timetable (англ. "Расписание", 6+) можно синхронизировать на нескольких устройствах, чтобы родители тоже сразу получали уведомления об изменениях в расписании. Наглядно работает Toggl: Work Hours Time Tracker (с англ. "Тоггл: трекер рабочего времени", 6+) – приложение рисует диаграммы, иллюстрирующие, сколько времени ушло на ту или иную активность. Так что потом есть возможность проанализировать результаты и на основании полученной информации более эффективно распределить время. Особенно актуально перед экзаменами!

Лучше усваивать материал

Навык презентации очень важен, и чем раньше ребенок этому научится, тем проще ему будет в дальнейшем. Кроме того, доклад по биологии или истории в таком стильном и информативном формате воспринимать намного легче и интереснее.

В Google Презентации (6+) презентации можно создавать с нескольких устройств сразу – это удобно для групповых проектов, а само приложение интуитивно понятно и разобраться с ним не составит труда. И, конечно, не стоит забывать о классическом PowerPoint (англ. "Пауэрпоинт", 6+, iOS, Android): как и в версии для ПК, в приложении легко создавать слайд-шоу любого уровня сложности как на одном устройстве, так и на нескольких одновременно.

Изучать иностранные языки

Ничто так не помогает в изучении языков, как практика. И если уж ребенок все равно проводит какое-то время с гаджетом, почему бы не совместить приятное с полезным и не усвоить заодно пару-тройку новых слов, выражений и правил?

Для изучения английского идеально подойдет бесплатное приложение Duolingo (англ. "Дуолинго", 6+) – оно в игровой форме поможет выучить правила и пополнить словарный запас. Задания нужно выполнять ежедневно (что хорошо дисциплинирует), а для закрепления есть контрольные вопросы.

В приложении Lingualeo (англ. "Лингуалео", 6+) подтянуть грамматику и произношение помогут видеоролики с кликабельными субтитрами, подкасты, клипы и статьи, также доступно аудирование. Главная фишка приложения – это, конечно, милый львенок, которого нужно "кормить", успешно проходя уроки.

Распоряжаться собственными деньгами

Финансовая грамотность – не самый очевидный, но очень важный для ребенка навык. А приложения для учета расходов помогут развить чувство ответственности и научат планированию.

Например, CoinKeeper (англ. "Хранитель монет", 6+) позволяет вести совместный бюджет с родителями, фиксировать доходы и расходы и откладывать деньги на важные траты. Приложение автоматически распознает СМС-уведомления любых банков.

А с приложением "Карманные деньги за математику" (iOS, Android, 6+) можно даже заработать – за правильно решенные примеры начисляется виртуальная награда. Хороший стимул выучить таблицу умножения!

Чтобы ребенок мог свободно пользоваться необходимыми сервисами и приложениями, интернет должен быть стабильным и быстрым. Оператор связи "Билайн" продолжает масштабное развитие собственной сотовой сети в Барнауле и Алтайском крае. С начала года более чем в 100 населенных пунктах края, благодаря модернизации оборудования на базовых станциях, был запущен скоростной мобильный интернет 4G.

С группой тарифов "Для тебя, семьи и дома" от "Билайна" качественная связь и высокоскоростной интернет в любой ситуации будут у всех домочадцев – плюс возможность делиться минутами и гигабайтами, когда это необходимо.