Многодетную мать осудили в Омске за пытки, изнасилование и убийство

Омский областной суд вынес приговор матери троих детей Вере Бегун и ее сообщникам в целом наборе тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает СУ СКР по Омской области.
В их числе убийство, изнасилование, пытки, похищение, принуждение к сексуальному рабству и несколько других.
Женщине назначено наказание в виде 22 лет колонии общего режима. Ее сожитель и сообщник Станислав Бердников приговорен к аналогичному сроку, только отбывать его он будет в колонии строгого режима. Туда же на 5,5 лет направят Эрика Алеева, который был одним из участников убийства.
35-летняя Вера Бегун – бывшая воспитанница детского дома – при содействии других бывших детдомовцев, которые ее называли "мамой", совершила 18 преступлений.
Одним из эпизодов стало похищение молодого человека и его девушки. У них вымогали три миллиона рублей. В доказательство "серьезности намерений" девушку изнасиловали.
Когда же Бегун узнала, что один из участников похищения и изнасилования сотрудничает с правоохранительными органами, она вместе с двумя сообщниками вывезли его в лес. Там молодого человека сильно избили, заставили рыть себе могилу и заживо закопали.
Еще одним эпизодом из преступной деятельности осужденной стало вовлечение девушки в сексуальное рабство. Потерпевшую угрозами заставили заниматься проституцией.
Комментарии
Ну это конечно вообще капздец, воспитательница просто класс...такое даже в фильмах у Тарантино не всегда показывают. Бандерша какая то а не женщина.
Воспитанница, а не воспитательница.
справедливо
Это человек которого воспитала система, детский дом!, что вы хотите, не всегда от туда выходят с нормальной психикой, бывает и такое, хорошо хоть не ели....
Зачем 22 года кормить нечеловеческую тварь? Может деньги на ее содержание за 22 года направить потерпевшим?
4.09.2019 10:11
гость
Согласен, зеленкой лоб намазать и в расход. Зря смертную казнь отменили.