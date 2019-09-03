Многодетную мать осудили в Омске за пытки, изнасилование и убийство

Омский областной суд вынес приговор матери троих детей Вере Бегун и ее сообщникам в целом наборе тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает СУ СКР по Омской области.

В их числе убийство, изнасилование, пытки, похищение, принуждение к сексуальному рабству и несколько других.

Женщине назначено наказание в виде 22 лет колонии общего режима. Ее сожитель и сообщник Станислав Бердников приговорен к аналогичному сроку, только отбывать его он будет в колонии строгого режима. Туда же на 5,5 лет направят Эрика Алеева, который был одним из участников убийства.

35-летняя Вера Бегун – бывшая воспитанница детского дома – при содействии других бывших детдомовцев, которые ее называли "мамой", совершила 18 преступлений.

Одним из эпизодов стало похищение молодого человека и его девушки. У них вымогали три миллиона рублей. В доказательство "серьезности намерений" девушку изнасиловали.

Когда же Бегун узнала, что один из участников похищения и изнасилования сотрудничает с правоохранительными органами, она вместе с двумя сообщниками вывезли его в лес. Там молодого человека сильно избили, заставили рыть себе могилу и заживо закопали.

Еще одним эпизодом из преступной деятельности осужденной стало вовлечение девушки в сексуальное рабство. Потерпевшую угрозами заставили заниматься проституцией.