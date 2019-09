Девятилетнюю девочку выдали замуж в Иране

Иранская журналистка в своем Twitter поделилась видеозаписью со свадьбы маленькой девочки, которая состоялась в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед в Иране.

"По исламским законам, 13-летняя девочка может выйти замуж, но не может самостоятельно выбрать свой наряд", – написала она (перевод РИА "Новости"), обратив внимание, что ребенок на записи не достиг и этого возраста.

При этом на записи видно, что все окружающие не считают происходящее ужасным. Они танцуют и веселятся.

После возникшего общественного резонанса иранские власти проверили информацию. Выяснилось, что невесте всего 9 лет, уточнил журналист Бабак Тагвей.

По его словам, после этого брак был аннулирован.

Священнослужитель, читавший брачный договор, утверждает, что семья девочки обманула его относительно ее возраста, но сам Тагвей в такое объяснение не верит.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju