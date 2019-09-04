Девятилетнюю девочку выдали замуж в Иране

Иранская журналистка в своем Twitter поделилась видеозаписью со свадьбы маленькой девочки, которая состоялась в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед в Иране.
"По исламским законам, 13-летняя девочка может выйти замуж, но не может самостоятельно выбрать свой наряд", – написала она (перевод РИА "Новости"), обратив внимание, что ребенок на записи не достиг и этого возраста.
При этом на записи видно, что все окружающие не считают происходящее ужасным. Они танцуют и веселятся.
После возникшего общественного резонанса иранские власти проверили информацию. Выяснилось, что невесте всего 9 лет, уточнил журналист Бабак Тагвей.
По его словам, после этого брак был аннулирован.
Священнослужитель, читавший брачный договор, утверждает, что семья девочки обманула его относительно ее возраста, но сам Тагвей в такое объяснение не верит.
This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 2 сентября 2019 г.
Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju
Комментарии
Дикие люди.....
Судя по лицу жениха - он не просто дикий, а еще и педофил
Ну а что вы хотите от страны где правит религия?
У них у пророка Мухаммеда тоже одна из жен была 9-летней.
Что вы хотите от простых извращенцев ?
4.09.2019 10:50
- гость -
Это вы о какой стране? О той, где за высказывание "Бога нет" скоро на каторгу будут высылать?
Тоже, между прочим, лучшие друзья )
Недалеко ушли от африканских племён...
Пожелаем счастья молодожёнам, ведь Иран братская страна, находящаяся под гнётом санкций!!
Скорей бы сняли свои беспантовые санкции, что бы иранская нефть хлынула на рынок!! Вот тогда каждый российский передпенсионер и пенсионер вздохнёт облегчённо!