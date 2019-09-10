Проблемные иностранцы. Кому в Барнауле квартиру сдавать хорошо

Ломают мебель, складируют мусор, выносят технику – что только не делают арендаторы в съемных квартирах. В последнее время такие случаи в Барнауле происходят все чаще, говорят специалисты по недвижимости. По их мнению, рынок покинули добросовестные арендаторы, годами проживавшие в одной квартире и регулярно платившие квартплату. Сегодня предложение аренды жилья существенно превышает спрос, и многие, даже дешевые варианты, пустуют месяцами. Из-за этого квартиранты "чудят", ведь съехав из одной квартиры можно в этот же день заселиться в другую. Как выявить недобросовестного арендатора, какие "сюрпризы" могут устроить собственники и как их предотвратить Amic.ru выяснил у риелторов, специализирующиеся на аренде.

Проблемные иностранцы

К китайским студентам в Барнауле уже привыкли. Арендодатели им рады и с удовольствием сдают квартиры, говорят риелторы. Как правило, студенты этой страны чистоплотны, вовремя платят, не устраивают гулянок и вечеринок. К сожалению, не все граждане иностранных государств могут похвастаться такими качествами.

"Четвертый год в Барнаул едут студенты из Ирака, Египта и Индии, – рассказывает риелтор и индивидуальный предприниматель Ирина Сергеева. – Они материально обеспечены, поэтому запросто могут снять квартиру за 25-30 тысяч рублей. Однако почему-то у очень многих студентов из этих стран есть проблема – они не выносят мусор, все складируют в квартире, постельное белье не стелют. Один собственник рассказывал, что приехал на квартиру, мусор лежит, сказал им выкинуть, они не выкинули. Второй раз приехал, мешки лежат, вынес сам. Затем приехал, все то же самое. Все. Выселил. Но так как эти студенты обеспечены, новые варианты они находят быстро".

Снимают жилье в алтайской столице и граждане других стран, приезжающие в Барнаул на заработки. С ними бывают проблемы серьезнее, чем складированный мусор.

"У некоторых иностранцев нет разрешения на временное проживание. То есть они находятся в нашей стране нелегально, – рассказывает агент по недвижимости Ольга. – Если владелец квартиры сдал ее таким людям, то ему придется заплатить штраф 50 тысяч рублей. Причем нелегалов отслеживают очень быстро, мы уже сталкивались с этим. Не так давно сдали квартиру нерусской семье, а нам через неделю позвонила хозяйка и говорит: "На меня вышел участковый, сказал, что у ваших квартирантов нет вида на жительство, поэтому вы их либо быстро выселяете, либо платите штраф".

У наглости нет национальности

Но нельзя "клишировать" всех иностранцев, говорит Ирина Сергеева. Среди мигрантов много дружелюбных, трудолюбивых и аккуратных людей.

"Например, граждане Таджикистана славятся чистоплотностью. В их семьях работают мужчины, а женщины следят за домом. Они не пьют, не курят, много работают, в том числе и у ведущих застройщиков города, занимаются строительством и отделкой. В начале 2000-х среди арендаторов были армяне и азербайджанцы. Сейчас они обжились, купили квартиры, дома, и уже сами сдают жилье в аренду. Как собственники – они адекватные и доброжелательные", – рассказывает Сергеева.

Много непорядочных людей и среди "своих" местных жителей, студентов из сел и других регионов России, уверяет сотрудник агентства недвижимости "Базис" Ирина Бентхен. Они портят мебель, устраивают вечеринки, не платят.

"Я свою квартиру сдавала в аренду, и квартиранты ее "уработали", а потом не заплатили и сбежали, ключи соседке отдали", – жалуется специалист.

Некоторые арендаторы вообще придумали способ как жить в чужих квартирах и не платить. Они находят объект и говорят собственникам, что заплатят через неделю, когда получат зарплату. Им отдают ключи от квартиры, и такими "завтраками" они кормят собственника месяц, два, а то и три. Риелтор Любовь Никитина рассказывает: "Позвонила мне собственница, говорит, квартиру снимает женщина с тремя детьми, не платит уже пять месяцев. А владелица не выселяет ее, жалко. Что тут можно сказать? Сдавайте дальше, если жалко".

Собственники с "приветом"

Обратная сторона арендного рынка – странные собственники. Одни ходят по квартирам, когда жильцов нет, другие продают недвижимость и не говорят об этом арендаторам, или сдают не свое жилье.

"Был в моей практике случай, когда пожилая женщина сдала квартиру студентке, – рассказывает Ирина Сергеева. – Через несколько дней пришла поздно вечером, открыла своим ключом и заявила, что пришла посмотреть, чисто в квартире или нет. Бабушки очень любят ходить и все проверять".

"Искали квартиру для семьи, нашли вариант за пять тысяч рублей, но рыночная цена предложения десять тысяч, – вспоминает Любовь Никитина. – Мы так и не поняли, чье жилье, кто в нем прописан и проживает. А сдать вообще пытался человек с судимостью".

Иногда собственники пытаются "развести" арендаторов на дополнительные деньги, которые договором не предусмотрены:

"Заселяла как-то девушку-студентку, хозяин начал ставить условия, что будет ходить через день, а квартирант должен будет оплачивать всю коммуналку, хотя изначально в условиях аренды такого не было. Я поняла, что он ее "задавит", мы развернулись и ушли", – говорит Никитина.

А кто-то берет деньги с людей, несмотря на то, что квартира уже практически продана.

"Заселила клиентов в квартиру, а через месяц они звонят и жалуются, что их выгоняют – делится агент по недвижимости Евгения Романюк. – Оказалось, что хозяйка продала квартиру, а клиенты еще даже заехать не успели. За две недели им надо было съехать".

Как избежать проблем?

Советы специалистов, которые помогут избежать проблем как тем, кто снимает квартиру, так и тем, кто ее сдает в аренду.

1. Проверяйте документы. "Арендатор должен проверить документы на квартиру, обязательно посмотреть паспорт собственника. Если квартиру сдает другой человек, лучше попросить у него телефон владельца и подтвердить его согласие. Арендодателю также необходимо проверять документы квартиранта". (Ирина Сергеева)

2. Составляйте договор. "Необходимо обязательно составлять двусторонний договор, ведь некоторые просто передают ключи, а потом не могут попасть в квартиру. Также рекомендую брать вперед оплату за последний месяц проживания и указывать это в договоре". (Любовь Никитина)

3. Проверяйте квартиру. "Чтобы избежать проблем, нужно хотя бы раз в месяц приходить за деньгами и снимать показания счетчиков. Если вы решили сдать квартиру, поговорите об этом с соседями по площадке, тамбуру, обменяйтесь телефонами. Предупредите их, чтобы звонили, если квартиранты будут нарушать тишину". (Евгения Романюк)

4. Действуйте по закону. Если "убили" квартиру, то отмывать и сдавать другим. Искать и судиться – дороже себе выйдет. В идеале, конечно, нужно легализовать арендный бизнес. Некоторые собственники так и делают. Они живут арендой, подают договор в регцентр, платят налоги. В таком случае закон на вашей стороне. И вы сумеете взыскать убыток". (Ольга)

Цифра. По данным портала Avito.ru, сейчас в Барнауле в аренду на долгий срок (от года и больше) сдают около 580 квартир.