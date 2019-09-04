Снимки 18-летней Аллы Пугачевой восхитили соцсети

Фото: @allapugacheva1975

Снимки юной Аллы Борисовны Пугачевой из поста фан-группы певицы в Instagram покорили пользователей Сети.

Фотографии были сделаны Юрием Бакуниным в мае 1967 года во время записи программы "Будильник".

Под песню "Иду из кино", исполненную молодой певицей в 1966 году, из снимков был сделан ролик, который вызвал настоящий ажиотаж в рядах поклонников Пугачевой. В хрупкой и нежной девушке не сразу признали знаменитую артистку.