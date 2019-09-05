Минтранс планирует отменить предполетный досмотр в аэропорту

Предполетный досмотр транзитных пассажиров внутренних авиалиний собираются отменить в России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой.

Она утверждает, что уже подготовлен проект соответствующего приказа. Сейчас он направлен в компетентные ведомства на согласование.

По словам Петровой, это сделает пребывание пассажиров в аэропорту более комфортным. В частности, им не придется сдавать на проверку ремни и обувь на высоких каблуках. Кроме того, это ускорит посадку на самолет и снизит риск опоздания на следующий рейс.

Инициативу поддержал гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский. Он утверждает, что это также уменьшит время разворота самолета и стыковки рейсов.

Ранее гендиректор Международного совета аэропортов Оливье Янковек предложил отменить предполетные досмотры.

Он уверен, что проверка пассажиров на входе в здание аэровокзала контрпродуктивна при борьбе с терроризмом.

"Толпа людей, которая может быть достаточно велика в часы пик, представляет собой идеальную мишень для злоумышленников", – подчеркнул Янковек.

По его словам, потенциальная мишень для террористов переместилась в зону входа в терминал.

Оливье Янковек добавляет, что по этой причине Европейская комиссия отказалась от идеи ввести контроль при входе в аэропорты после терактов, произошедших в Брюсселе 22 марта.