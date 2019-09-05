Барнаулец заплатит 10 тысяч рублей за то, что ударил сотрудника Росгвардии

Инцидент произошел 12 мая, когда росгвардейцы везли мужчину на составление протокола, сообщает прокуратура Алтайского края.
Осужденный сказал, что чувствует себя плохо и попросил остановить автомобиль. Вместе с сотрудниками Росгвардии он вышел на улицу и ударил одного из них в лицо, после чего попытался сбежать.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.
Комментарии
Бедные сотрудники росгвардии, никто их не любит...
Как такие новости читать и понимать? Вчера писали, что один товарищ якобы ударил сотрудника росгвардии по шлему и получил наказание - три года тюрьмы. Сегодня читаю, что другой ударил сотрудника росгвардии в лицо и получил наказание - штраф. Какой вывод из этого делать? Что у них шлем в разы ценнее лица?
5.09.2019 17:19
- гость -
Совершенно правильно мыслите. Обоим маловато. Нужно было при попытке к бегству.
А что получит тот с росгвардии, что девочку в живот ударил, а тот кто парню ногу сломал ?
Может еще полицаи как в войну, начнут заложников растрелливать? За каждого полицая по 100 человек с района?
5.09.2019 18:30
- гость -
Вот не надо подбрасывать им идеи.
18:33, идея глупая. Если они перестреляют всех противников режима, то кто же их кормить будет.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей...
А полицаю героя России дали...
Вот где справедливость? Этот ударил по роже ментовской противной, и 10 штук.
Я всего лишь обматерил тридварасов, и тоже 10 штук, причем 10 лет назад, когда 10 штук деньгами были.