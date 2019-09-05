Барнаулец заплатит 10 тысяч рублей за то, что ударил сотрудника Росгвардии

Инцидент произошел 12 мая, когда росгвардейцы везли мужчину на составление протокола, сообщает прокуратура Алтайского края.

Осужденный сказал, что чувствует себя плохо и попросил остановить автомобиль. Вместе с сотрудниками Росгвардии он вышел на улицу и ударил одного из них в лицо, после чего попытался сбежать.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.