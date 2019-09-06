Немец победил в шоу "Кто хочет стать миллионером?". Он готовился 15 лет

Немец Ян Штро выиграл миллион евро в юбилейном выпуске телешоу "Кто хочет стать миллионером?", приуроченном к юбилею программы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на немецкий телеканал RTL.

После победы адвокат рассказал, что готовился к этому 15 лет. По его словам, он не пропустил ни одной из 1407 последних трансляций.

Причем каждый раз записывал все вопросы и правильные ответы на них, а потом устраивал викторины с друзьями.

Эти знания и помогли Яну победить, ведь юбилейный выпуск состоял исключительно из вопросов, которые уже звучали в студии в предыдущие годы.