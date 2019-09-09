ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за август 2019 года
, ИА "Амител"
Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за август 2019 года
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ООО "Энергия маркет" во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 п.п. "г".
п. 45 п.п. "г": Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за август 2019 года.
№
Наименование показателя
Объем, млн кВт⋅ч
1
Полезный отпуск электрической энергии, всего
в т.ч. в разрезе территориальных сетевых компаний: