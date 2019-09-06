Названы города со стремительным ростом числа алкомаркетов

Алкомаркеты стремительно распространяются в крупных городах, сообщает "Коммерсант". Специализированные сети, торгующие исключительно спиртным, расширяются и открывают все новые торговые точки.

Абсолютным лидером по росту количества алкомаркетов стал Волгоград, где за год таких магазинов стало на 69% больше. Их количество достигло 157. Рост числа пивных также весьма заметный — +26% (работают 566 заведений).

Второе место заняла Уфа с ростом 39% (254). В столице Башкортостана также работают 418 пивных баров (+17%).

Замкнул тройку Челябинск. В городе функционирует 1,1 тысяча алкомаркетов (+35%) и 940 пивных (+34%). Примечательно, что их суммарное количество больше, чем общее число продуктовых магазинов и супермаркетов (1,8 тысячи).

Напомним, в 2018 году на покупку табака и алкоголя ушло 3% от общего количества средств, потраченных россиянами на потребительские расходы.

При этом наибольший показатель зафиксирован в Еврейской автономной области (6%), Ямало-Ненецком автономном округе (5,7%), Костромской области и Хакасии (по 4,3%).