За сбор конопли в центре Камня-на-Оби задержали мужчину

Полицейские задержали мужчину на центральной улице Камня-на-Оби, которого застали 5 сентября за сбором конопли, сообщает газета "Каменские известия".

Изъятое у него вещество растительного происхождения направлено на экспертизу. Если подтвердится, что оно содержит наркотик, ему грозит административная ответственность.

Журналисты задались вопросом: почему в центре города растет конопля? Директор МУП “Горпарк” заверил сотрудников СМИ, что это временное явление – договор на ее скос заключен.

Стоимость контракта составила 20 тысяч рублей. Как только от городской администрации поступит заявка, подрядчик тут же выкосит наркотическое растение.

Напомним, в конце мая мы информировали, что газон в центре Камня-на-Оби зарос коноплей. После появившихся сообщений об этом, площадку оперативно освободили от дурман-травы организации, привлеченные администрацией Каменского района.

Там уточнили, что никакого умысла высаживать коноплю во время озеленения не было. По словам представителей власти, такая ситуация возникла из-за того, что семена были случайно завезены вместе с грунтом, а затем проросли.