Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" показал игроков, новую форму и енота Крагу

Каждый гость мероприятия мог пообщаться с игроками / Фото: vk.com/hcdaofficial

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" на своей странице во "ВКонтакте" рассказал о презентации игроков команды, новой формы и нового талисмана команды, которым стал енот.

6 сентября в ТРЦ Galaxy на катке Динамо Galaxy прошла презентация ХК "Динамо-Алтай". Были представлены игроки, которые будут выступать за главную краевую команду в новом сезоне. Болельщики смогли увидеть также нового маскота команды — Енота Крагу. Талисману присвоили игровой номер 22.

С приветственным словом к хоккеистам и гостям праздничного вечера обратились министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев и его заместитель Максим Рябцев. Они приняли участие в церемонии вручения хоккеистам игровых свитеров.

Наставник барнаульцев Александр Усачев представил капитана команды — Степана Жданова и его ассистентов — Владислава Янцена и Дмитрия Ковязина.

Каждый гость мероприятия мог пообщаться с игроками, тренерами, сфотографироваться и взять автографы.