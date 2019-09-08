Разбившийся месяц назад вертолет Ми-2 удалось найти в Красноярском крае

В пункт назначения МИ-2 не прибыл / Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

В 25 километрах в юго-западном направлении от города Дудинка Красноярского края обнаружен разбившийся вертолет Ми-2 и останки трех человек, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.

"7 сентября найдены обгоревшие части вертолета с человеческими останками", – рассказали в ведомстве.

Обнаруженный вертолет Ми-2 предположительно вылетел 11 августа около 18 часов с территории производственной базы, расположенной в поселке Коротчаево Ямало-Ненецкого АО в направлении Дудинки.

Отмечается, что Ми-2 вылетел без оценки летной годности, без плана полета и без летного задания, которое требуется получить в службах авиационной навигации. Не были уведомлены и службы организации воздушного движения.

В итоге в пункт назначения Ми-2 не прибыл. На борту воздушного судна находились три человека. В настоящее время следственной группой проводятся необходимые мероприятия на месте происшествия.