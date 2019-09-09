Группа лиц пыталась проникнуть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности ночью, сообщает РИА "Новости".
В субботу служба безопасности задержала трех человек, которые пытались сфотографировать объекты на территории. Утром в воскресенье задержали еще 14 человек.
"Обо всем произошедшем было доложено руководству госкорпорации "Роскосмос" и правоохранительным органам", – отмечается в сообщении.
Комментарии
ХаХа
опять все молодые, гибкие и высокие гастарбайтеры, как и в случае с Памфиловой?)
Так они хотели испортить или сфотографировать оборудование? Что то последнее время какие то понятия размытые стали в СМИ появляться!
"пыталась испортить"
"пыталась проникнуть"
"пытались сфотографировать"
Что за бредятина?
А, что из охраны никто медальку не хочет, валили бы бы всех кто проник, другим не повадно, Вам почет и уважение, а так лохи какие то охраняют...4 задержанных из 50....
Из статистики проникли/задержаны, можно сделать вывод, что предприятие роскосмоса - проходной двор
Проникли и испортили оборудование со стоимостью годового бюджета, наверное так? Просто это пока еще не ясно, доложат потом.
Около 50 человек пытались проникнуть на закрытый объект "Роскосмоса"
В субботу служба безопасности задержала трех человек, которые пытались сфотографировать объекты на территории. Утром в воскресенье задержали еще 14 человек.
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3 плюс 14 это около 50?