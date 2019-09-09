После выборов предложили повысить на 40% взносы на капремонт в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области решило повысить взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов, пишет "Тайга.инфо".
Сообщается, что местное министерство ЖКХ разработало проект о повышении взносов для жителей многоквартирных домов до 9,85 рубля за кв. метр в 2022 году. Сейчас плата составляет 7,05 рубля.
Первое повышение пройдет уже в 2020 году – до 8,9 рубля. Далее тариф подрастет до 9,35 рубля. А в 2022 году с собственников будут брать почти на 40% больше, чем сейчас.
Обсуждение проекта на электронном портале правительства продлится до 18 сентября, пока на него не поступило ни одного отзыва.
В воскресенье, 8 сентября, в Новосибирской области прошел единый день голосования. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выиграл выборы главы города. "Единая Россия" побеждает на довыборах в горсовет Новосибирска.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" рассказал, что партия "жахнула" всех на выборах.
Комментарии
Бггггг )))
не ново.
Пока все люди не собирутся все вместе и не заявят громко "хватит нас жахать", до тех пор это не остановить.
Люди не соберутся еще лет так 70!!!
Ну вот, единая россия начала еще сильнее жахать!
Дикая наглость
роттенбергу помочь надо
Когда врага не наказывают он наглеет. Вот разбить пару голов предлагальщиков, сразу станет легче.